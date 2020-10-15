СМИ сообщило о секретных учениях в Германии со сценарием ядерной войны

ВВС Германии вместе с союзниками по НАТО якобы приступили к секретной подготовке на случай ядерной войны. Об этом сообщило немецкое информационное агентство DPA со ссылкой на источники.

По данным СМИ, в учениях на территории ФРГ под названием Steadfast Noon участвуют в том числе и самолеты, которые могут нести ядерное оружие.

Ранее американский генерал назвал цели передислокации ВС США в Европе. Заместитель руководителя Объединенного комитета начальника штабов Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен отметил, что главной целью является сдерживание РФ. При этом он подчеркнул, что после передислокации наибольший контингент американских войск останется в Германии.