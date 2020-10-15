Найдено предполагаемое место утечки воздуха на МКС
© Фото: Роскосмос
Найдено предполагаемое место утечки воздуха на МКС.
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Найдено предполагаемое место утечки воздуха на МКС
© Фото: Роскосмос
Найдено предполагаемое место утечки воздуха на МКС.
В ДPУГИХ CMИ
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