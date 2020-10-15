Раскрыта скорость полета новой американской гиперзвуковой ракеты

Представители Военно-воздушных сил США раскрыли характеристики новой гиперзвуковой ракеты AGM-183A Air-launched Rapid-Response Weapon (ARRW). По словам военных, новое гиперзвуковое оружие развивает скорость до 8 махов - около 9000 километров в час. О характеристиках ракеты рассказал генерал-майор ВВС США Эндрю Гебара.

Ракета ARRW - или как называют ее сами военные «Arrow» (Стрела) - будет запускаться с воздуха. Для этого будет использоваться стратегический бомбардировщик B-52. Ранее сообщалось о разработке специальных истребителей-носителей, способных нести на борту гиперзвуковые ракеты.

На сегодняшний день это первый случай, когда американские военные сообщают подробную информацию о своем гиперзвуковом оружии. Ранее любая информация о возможностях ракет скрывалась - военные говорили, что гиперзвуковые ракеты способны лететь на скорости «примерно 5 махов», сообщает издание The Drive.