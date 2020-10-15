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Названа самая устойчивая к коронавирусу группа крови

Кирилл Васин
10:53 15.10.2020
Специалисты также считают, что люди с первой группой крови реже переносят заболевание в тяжелой форме и реже умирают.
Названа самая устойчивая к коронавирусу группа крови
© Фото: Anas Alkharboutli, dpa, Globallookpress

Ученые из Дании и Канады пришли к выводу, что люди, имеющие группу крови O (первую), менее подвержены заражению коронавирусом, чем обладатели крови групп A (второй), B (третьей) и AB (четвертой).

Специалисты также считают, что люди с первой группой крови реже переносят заболевание в тяжелой форме и реже умирают. При этом, наиболее уязвимыми ученые назвали обладателей второй и четвертой групп.

К таким выводам специалисты из Дании и Канады пришли по результатам двух независимых исследований, в которых сравнивались данные о сотнях тысяч прошедших тест на коронавирус. Об этом пишет The Mirror.

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