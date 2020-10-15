Сводка по коронавирусу: 14 октября от COVID-19 вылечились более 8 тысяч россиян

В России за сутки выявили 13 754 случая заражения коронавирусом, вылечились 8 392 пациента, умерли 286 человек сообщает портал стопкоронавирус.рф.

На данный момент динамика заболеваемости снижается - за сегодняшний день зафиксировано 5076 случаев заражения, против 6072 случаев 14 октября.

Также на сайте была опубликована карта выхода из самоизоляции. На ней территория России условно разделена на зоны, в зависимости от этапа выхода и разрешения на работу предприятий. Расчет производится исходя из таких данных как коэффициент распространения инфекции, вычисляемый как среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции, свободный коечный фонд и охват тестированием.

Москва и Московская область находятся на втором этапе - Ропотребнадзор разрешает открыть крупные торговые центры в регионе. Также могут возобновить работу отдельные образовательные организации.

На первом этапе выхода из самоизоляции, предполагающим самые жесткие ограничения, находятся следующие области: Ивановская, Костромская, Тверская, Курская и Воронежская.