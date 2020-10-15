В России проведено более 52 миллионов тестов на COVID-19

Представители оперативного штаба сообщили данные о статистике проведения тестов на выявление новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За все время пандемии было проведено более 52,2 миллиона тестов. Данные указаны со ссылкой на информацию Роспотребнадзора.

«По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 52,2 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 478 тысяч тестов на коронавирус», - говорится в сообщении оперштаба.

По состоянию на 15 октября в России под медицинским наблюдением находятся 286 630 человек.

Также оперштаб сообщает, что за прошедшие сутки было выявлено более 14 тысяч новых случаев заражения COVID-19. Общее число зараженных составляет 1 340 409 человек. Число выздоровевших составляет 1 039 705 человек, число смертей составляет 23 205.