Светлана Лобода попала в больницу
Певице пришлось пройти обследование на МРТ из-за болей в копчике.
© Фото: Anatoly Lomohov, Russian Look, Globallookpress
Популярная певица Светлана Лобода была вынуждена обратиться в Боткинскую больницу в Москве.
Как сообщила артистка на своей странице в Instagram, ей пришлось пройти обследование на МРТ из-за болей в копчике после интенсивных нагрузок.
«Боткинская больница - это больница, в которой мне было максимально комфортно. Если у вас какие-то проблемы, я рекомендую обращаться к специалистам, которые работают здесь», - отметила Лобода.
Певица поспешила успокоить фанатов, сообщив, что на данный момент все хорошо и проблем со здоровьем нет.