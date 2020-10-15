Светлана Лобода попала в больницу

Популярная певица Светлана Лобода была вынуждена обратиться в Боткинскую больницу в Москве.

Как сообщила артистка на своей странице в Instagram, ей пришлось пройти обследование на МРТ из-за болей в копчике после интенсивных нагрузок.

«Боткинская больница - это больница, в которой мне было максимально комфортно. Если у вас какие-то проблемы, я рекомендую обращаться к специалистам, которые работают здесь», - отметила Лобода.

Певица поспешила успокоить фанатов, сообщив, что на данный момент все хорошо и проблем со здоровьем нет.