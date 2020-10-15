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Роспотребнадзор: мытье рук уменьшает риск заражения коронавирусом на 36%

Анна Берестовая
00:55 15.10.2020
Мытье рук с мылом способствует нейтрализации активности вируса.
Роспотребнадзор: мытье рук уменьшает риск заражения коронавирусом на 36%
© Фото: pixabay.com

Одной из важнейших профилактических мер в рамках защиты от коронавирусной инфекцией является постоянное мытье рук с мылом. Выполняя ее, можно уменьшить шанс заражения на 36%.

Очищение рук при мытье с мылом способствует разрушению внешней мембраны частиц вируса, что нейтрализует его активность.

Помимо борьбы с COVID-19 такой способ профилактики значительно сокращает риск инфицирования другими заболеваниями. Так, по данным пресс-службы Роспотребнадзора, шанс заразиться ОРВИ падает на 20%.

Важно мыть руки, возвращаясь с улицы и перед едой, а также каждый раз, когда они могли быть загрязнены тем или иным путем. Кроме того, при контактах с окружающими стоит учитывать, что люди вокруг не обязательно соблюдают правила, касающиеся мытья рук.

Сегодня, 15 октября, во всем мире отмечается международный день чистых рук.

Ранее эксперт отметила, что помимо мытья рук важной частью предотвращения инфицирования COVID-19 является дезинфицирующая обработка смартфонов.

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