Диетолог объяснила, как не отравиться после «шведского стола» во время отпуска

Долгожданные поездки на курорты могут обернуться проблемами с пищеварением, если пытаться съесть сразу все незнакомые блюда или продукты, которыми обычно в изобилии угощают в гостиницах на «шведском столе» по системе «все включено».

Врач-диетолог Дарья Русакова предупредила будущих путешественников о том, что очень важно при питании в гостинице соблюдать режим и размер порций.

«Конечно, отдых для многих стал долгожданным. Но тем не менее, важно не переедать и не увеличивать размер порций. Пытаться попробовать все можно только понемногу. Предпочтения уделить белковым продуктам: доступному свежему мясу, рыбе, птице. А также использовать овощные гарниры: свежие или тушеные овощи. Не опасно употреблять свежие фрукты», - рассказала «Звезде» специалист.

Диетолог также посоветовала не увлекаться сладостями, а также сладкими напитками или алкоголем. Кроме того, во избежание отравления питаться на отдыхе следует в безопасных местах. Лучше всего, в гостинице, хорошем ресторане или кафе, где соблюдается социальная дистанция.

«Обязательно нужно мыть руки и обрабатывать столовые приборы. И очень важно не переедать. Рискованно есть плохо промытые и плохо прожаренные блюда, рискованно есть яйца всмятку, а также немытые овощи и фрукты», - поясняет Дарья Русакова.

Врач рассказала, что если еда не слишком кислая и в нее добавлено много специй, отдыхающие могут не заметить, что еда не свежая. Однако туристы питаются на шведском столе в гостинице, случаи отравления во время таких путешествий, как правило, очень редки.