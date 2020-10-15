В Роспотребнадзоре назвали период активности COVID-19 на купюрах и монетах

Коронавирусная инфекция способна не меньше 24 часов сохранять активность, находясь на поверхности банкнот, и не менее трех часов делать то же на монетах.

Соответствующую информацию предоставляют РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

В связи с распространением COVID-19 гражданам советуют производить денежные операции безналичным способом.

Ранее австралийские ученые установили, что коронавирус способен оставаться на гладких непористых поверхностях, в частности, на денежных купюрах, до 28 дней.