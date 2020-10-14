Пуск ракеты с «Союзом МС-17» сфотографировали с МКС

Российский космонавт Иван Вагнер, находящийся на МКС, сфотографировал пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-17».

«Полет ракеты из космоса выглядит еще круче, чем с Земли! Готовимся встречать “Союз МС-17”», - написал космонавт на своей странице в Instagram, выложив соответствующие фотографии.

Корабль «Союз МС-17» с тремя членами экипажа на борту стартовал с Байконура на ракете-носителе «Союз-2.1а» к МКС в 08.45 по Москве. Впервые сближение с МКС произойдет по двухвитковой схеме и займет примерно три часа семь минут.

В длительную экспедицию на корабле отправились космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков и астронавт NASA Кэтлин Рубинс. Вместе они проведут на МКС 177 суток.