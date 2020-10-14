Снимок обнявшего дерево амурского тигра из Приморья признан лучшей фотографией дикой природы
Английский Музей естественной истории объявил победителя одного из крупнейших конкурсов фотографий дикой природы. Им стал российский фотограф Сергей Горшков - его снимок амурского тигра, который был сделан в национальном парке «Земля леопарда» в Приморском крае, стал лучшей фотографией дикой природы. Об этом сообщается на странице нацпарка в Instagram.
На фотографии под названием «Объятия» запечатлен момент, в котором амурский тигр «обнимает» вековую пихту.
Для получения снимка Горшков использовал камеру с датчиком движения. Представители нацпарка отмечают, что сделать такой снимок стало возможным благодаря поддержке профессиональных гидов «Земли леопарда».
Сергей Горшков стал первым россиянином, удостоившимся престижной английской премии. О награде объявили герцогиня Кембриджская Кейт, телеведущие Крис Пекхем и Меган Маккубин в ходе онлайн-церемонии, организованной Музеем естественной истории.