Крупная фабрика по производству текстиля возобновила работу в сирийском Алеппо . До войны ее продукцию экспортировали даже за рубеж.

За годы боев предприятие было почти полностью разрушено. Когда-то многолюдные цеха превратились в руины. Террористы разобрали или просто разбили станки. Вернуть контроль над фабрикой удалось лишь три года назад, но появились другие проблемы.

«С 2017 года мы пытаемся восстановить цеха. Пока удалось запустить только 10 станков. Мы нашли поставщиков из Европы. Но узнав, что поставлять оборудование нужно в Сирию, они отказались от контракта. Сейчас мы очень рассчитываем на помощь России. Ведем переговоры о закупке станков и надеемся, что скоро сможем расширить производство», - рассказал директор фабрики Вахид Динья.

По словам руководства фабрики, западные санкции сейчас - главное препятствие. Из-за них очень сложно купить запчасти для станков, и предприятие работает вполсилы. Пока реанимировать технику удается самим рабочим: их несколько десятков человек, в том числе - бывшие беженцы.