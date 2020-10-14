Десятки мертвых сомов на берегу реки под Волгоградом попали на видео

В Волгограде выясняют причины массовой гибели сомов. В Сети появилось видео, где берег водоема буквально усыпан десятками мертвых рыб.

Местные жители считают, что это дело рук браконьеров, которые забрали крупный улов себе, а мелочь попросту выбросили на берегу. Тем более, что вода была чистой и без постороннего запаха.

Как передает издание V1.ru, на месте работают сотрудники Рыбнадзора. Они возьмут пробы воды и сделают анализы на токсины.