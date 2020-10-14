Московских старшеклассников переводят на дистанционное обучение

На фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекцией власти Москвы приняли решение перевести учеников 6-11 классов на дистанционное обучение. Об этом сообщили в Министерстве просвещения РФ.

В то же время младшеклассники вернутся в школы с 19 октября, сообщает ведомство. В блоге мэра Москвы сообщается, что транспортные карты учеников младших классов будут разблокированы, в то время как бесплатный проезд старшеклассников будет заблокирован - для поддержания режима дистанционного обучения.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о проведении в школах внеплановых каникул с 5 по 18 октября. Помимо школ было приказано закрыть детские спортивные секции, кружки, музыкальные школы и дома детского творчества.

Мэр уже оценил результаты проведения каникул: по словам Собянина, двухнедельный карантин позволил снизить долю заболевших коронавирусом детей с 19% до 11%.