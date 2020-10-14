Россиянам рассказали, что нельзя делать перед вакцинацией от COVID-19

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что перед вакцинацией от коронавируса нельзя скрывать наличие какой-либо болезни во избежание побочных эффектов.

«Совершенно однозначно - людям нельзя скрывать болезни перед вакцинацией», - приводит слова специалиста РИА Новости.

Он отметил, что после получения вакцины у человека может наблюдаться индивидуальная реакция на препарат, что нормально: возможно повышение температуры, слабость и так далее.

До этого профессор, доктор медицинских наук Владимир Таточенко назвал правила, которые стоит соблюдать при поездках на такси, чтобы не заразиться коронавирусом. По его словам, кроме прочего, нужно обязательно ездить в медицинской маске и соблюдать максимальную дистанцию от водителя.