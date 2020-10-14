Ракета с кораблем «Союз МС-17» стартовала с космодрома Байконур

Корабль «Союз МС-17» с тремя членами экипажа на борту отправился с космодрома Байконур на ракете-носителе «Союз-2.1а» к Международной космической станции. Старт был дан в 08:45 мск. Впервые сближение с МКС произойдет по двухвитковой схеме и займет примерно три часа семь минут.

В длительную экспедицию на корабле отправились космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков и астронавт НАСА Кэтлин Рубинс. Вместе они проведут на МКС 177 суток.

Во время экспедиции космонавтам предстоит продолжить поиски места утечки воздуха на МКС. Для этого они возьмут с собой необходимое дополнительное оборудование, а также герметический материал для ее устранения.