Камера сняла побег детей из садика в Новосибирске

Кадры побега воспитанников детского сада в Новосибирске появились в одной из соцсетей. Трое малышей в шортах и майках спустились по пожарной лестнице и побежали к калитке. На улице при этом было всего 10 градусов тепла.

На территории учреждения стоят видеокамеры, но пропажу детей не заметили ни воспитатели, ни охранник. О том, что мальчики самостоятельно покинули территорию и оказались на улице, сообщили очевидцы.

Родители сбежавших воспитанников жалуются, что никто из сотрудников так и не понес наказание за свою халатность.