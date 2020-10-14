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Врач рассказал о главных правилах поездки на такси во время пандемии COVID-19

Кирилл Васин
07:31 14.10.2020
По словам специалиста, нужно обязательно ездить в медицинской маске и соблюдать максимальную дистанцию от водителя.
Врач рассказал о главных правилах поездки на такси во время пандемии COVID-19
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Профессор, доктор медицинских наук Владимир Таточенко назвал правила, которые стоит соблюдать при поездках на такси, чтобы не заразиться коронавирусом.

По его словам, нужно обязательно ездить в медицинской маске и соблюдать максимальную дистанцию от водителя – сесть лучше на заднее сиденье, наискосок от него.

«Если вы таким образом 5–10 минут едете на такси в маске на заднем сиденье, то ничего страшного в этом нет», - передает слова Таточенко радио Sputnik.

Также для вентиляции, по словам специалиста, во время поездки стоит приоткрыть окно. Прикасаться ко всем поверхностям необходимо в перчатках.

Ранее главный редактор портала о гаджетах и технологиях Людмила Мурзина назвала способ обезопасить смартфон от коронавируса. Она отметила, что его надо дезинфицировать, так же, как и руки.

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