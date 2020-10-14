В стране и мире Во Владивостоке полыхает административное здание: видео Кирилл Васин По предварительной информации, никто не пострадал. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Крупный пожар вспыхнул во Владивостоке. На Океанском проспекте загорелось административное здание. Как сообщает местный портал newsvl.ru, загорелось помещение столовой. Там был слышен сильный хлопок. Возможно, взорвался газовый баллон. На кадрах, снятых очевидцами, видно мощное пламя, охватившее здание. В небо поднимается столб черного дыма. К тому времени, когда пожарные расчеты добрались до места ЧП, огонь уже охватил 300 квадратных метров. Возгорание удалось локализовать. По предварительной информации, никто не пострадал. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика