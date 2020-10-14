Медведев предложил выдавать лекарства по рецептам за счет государства

На территории России должно быть организовано обеспечение всех граждан страны лекарствами по врачебным рецептам за счет государственных средств. С таким предложением выступил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Политик указал, что для этой цели следует использовать механизмы обязательного лекарственного страхования.

Как он объяснил, обеспечение населения медикаментами, а также иные вопросы сферы здравоохранения рассматриваются в настоящее время с особым вниманием.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил создать единый регистр россиян, имеющих право на льготные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание.