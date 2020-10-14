СМИ: в центре Москвы загорелась гостиница

На территории Москвы, в гостинице, располагающейся в центре города, зарегистрировано возгорание. В настоящее время проводится срочная эвакуация из здания.

Пожар произошел по адресу Международная, 15. Об инциденте сообщает ТАСС со ссылкой на источник в столичных экстренных службах.

По имеющимся данным, очаг распространения пламени находится на 14 этаже. Здание гостиницы сильно задымлено.

В настоящее время масштаб пожара и все подробности произошедшего устанавливаются.

Ранее пожар в гостинице был зафиксирован в Воронеже. Причиной инцидента стал загоревшийся грузовик, пламя с которого перекинулось на близлежащее здание. Все находившиеся в ем люди сумели выбраться самостоятельно.