В Польше взорвали одну из самых крупных бомб времен Второй мировой: видео
Для обезвреживания снаряда были эвакуированы 800 жителей с близлежащих территорий.
© Видео: ТРК "Звезда"; @czaplinskiii, Twitter © Фото: @czaplinskiii, Twitter
В Польше взорвали одну из крупнейших авиабомб времен Второй мировой войны. Для проведения работ по обезвреживанию снаряда понадобилось эвакуировать почти 800 жителей ближайших населенных пунктов.
Бомбу обнаружили в прошлом году на дне канала близ портового города Свиноуйсьце. Там она оказалась в результате атаки британской авиации на немецкий военный в 45-ом году.
Мощный пятитонный боеприпас под названием Tallboy содержит почти 2,5 тонны взрывчатки и способен вызвать небольшое землетрясение. Взрывчатку выжигали удаленно. В ходе обезвреживания снаряда никто не пострадал.