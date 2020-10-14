В Польше взорвали одну из самых крупных бомб времен Второй мировой: видео

В Польше взорвали одну из крупнейших авиабомб времен Второй мировой войны. Для проведения работ по обезвреживанию снаряда понадобилось эвакуировать почти 800 жителей ближайших населенных пунктов.

Бомбу обнаружили в прошлом году на дне канала близ портового города Свиноуйсьце. Там она оказалась в результате атаки британской авиации на немецкий военный в 45-ом году.

Мощный пятитонный боеприпас под названием Tallboy содержит почти 2,5 тонны взрывчатки и способен вызвать небольшое землетрясение. Взрывчатку выжигали удаленно. В ходе обезвреживания снаряда никто не пострадал.