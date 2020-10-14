Белоруссия ввела новые правила въезда для россиян из-за COVID-19

Белоруссия ввела новые правила въезда на территорию страны для граждан РФ. С сегодняшнего дня они обязаны иметь при себе справку об отсутствии коронавирусной инфекции, которую требуется показать на границе.

В документе на русском, белорусском или английском языках должно быть указано, что тест сдан не позднее трех суток до въезда. Соответствующее постановление приняло правительство Белоруссии.

Ранее Совет министров Италии одобрил новый пакет ограничительных мер, призванных не допустить распространение коронавирусной инфекции на территории страны.