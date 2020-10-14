Пуск сверхбыстрого корабля «Союз» покажут на экранах Останкинской телебашни

Новый рекорд космической скорости должен установить сегодня экипаж корабля «Союз». Он отправится к МКС в 8.45 по московскому времени.

Спустя всего три часа после пуска корабль должен будет начать стыковку. Как сообщили в Роскосмосе, «Союз» станет первым пилотируемым аппаратом, который доберется до станции по сверхкороткой схеме - за время пути корабль сделает всего два оборота вокруг Земли.

Сегодняшний старт можно будет наблюдать на огромных экранах Останкинской телебашни.

В длительную экспедицию на Международную космическую станцию отправятся космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс. Вместе им предстоит провести на станции 177 суток. Прибывающий экипаж займется важным делом, именно - продолжит поиски точного места утечки воздуха в российском модуле «Звезда».

Ранее сообщалось, что орбиту МКС решено было скорректировать на 1,3 километра в связи с предстоящим прибытием отечественного сверхбыстрого космического корабля.