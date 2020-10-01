Одна погибла, трое в больнице: водитель врезался в группу школьниц в Воркуте

Автомобиль, двигающийся на большой скорости, въехал прямо в группу девушек-подростков. Инцидент произошел вечером в среду в Воркуте.

За рулем иномарки Volkswagen Polo находился 18-летний водитель.

В результате ДТП одна из школьниц погибла. Еще три девушки 15-16 лет пострадали и были отправлены в больницу.

Информацию о произошедшем сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета РФ.

В настоящее время начали свою работу специалисты из СК и службы ГИБДД РФ. О задержании водителя автомобиля сообщений на данный момент не поступало.