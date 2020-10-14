Назван способ обезопасить смартфон от коронавируса

Мобильные телефоны необходимо подвергать обработке так же, как руки, так как на них может оставаться множество вирусом и микробов. Такую рекомендацию дала главный редактор портала о гаджетах и технологиях Людмила Мурзина в беседе с радио Sputnik.

Специалист объяснила, что на чистых руках легко может оказаться инфекция, в том числе COVID-19, если не дезинфицировать смартфон, который постоянно держишь при себе.

«Самая главная защита – регулярное очищение», - рассказала она.

Эксперт напомнила, что некоторые новые модели смартфонов, имеющие высокую водонепроницаемость, можно мыть прямо под краном, не опасаясь повредить прибор.

Мурзина отметила, что стандартная обработка специальным спиртовым раствором, подходящая для всех гаджетов, может повредить олеофобное покрытие экрана и корпуса, однако здесь должен в первую очередь стоять вопрос эпидемиологической безопасности.

Ранее австралийские ученые установили, что коронавирус может обитать на гладких непористых поверхностях, какой является экран смартфона, почти 30 дней при комнатной температуре.