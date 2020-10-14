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В Госдепе раскритиковали решение принять в Совет ООН по правам человека КНР и РФ

Анна Берестовая
02:59 14.10.2020
Соединенные Штаты вышли из состава СПЧ ООН в 2018 году.
В Госдепе раскритиковали решение принять в Совет ООН по правам человека КНР и РФ
© Фото: Xinhua, Keystone Press Agency, Globallookpress

В Государственном департаменте Соединенных Штатов заявили, что испытывают сожаление по поводу входа в состав Совета по правам человека ООН России, Китая и Кубы.

По мнению Госдепа, Генассамблея Организации Объединенных Наций сделала новыми государствами-членами СПЧ, из которого сами США вышли еще в 2018 году, страны, якобы имеющие «ужасную репутацию в области прав человека».

В Госдепартаменте также добавили, что американские власти неоднократно пытались призвать ООН к реформированию совета, беспокоясь о неких будущих непоправимых последствиях.

«К сожалению, эти призывы не были услышаны», - посетовали в Госдепе.

Решение о вхождении Российской Федерации в состав Совета ООН по правам человека было принято в рамках пленарного заседания 75-й сессии Генассамблеи Организации.

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