В Госдепе раскритиковали решение принять в Совет ООН по правам человека КНР и РФ
В Государственном департаменте Соединенных Штатов заявили, что испытывают сожаление по поводу входа в состав Совета по правам человека ООН России, Китая и Кубы.
По мнению Госдепа, Генассамблея Организации Объединенных Наций сделала новыми государствами-членами СПЧ, из которого сами США вышли еще в 2018 году, страны, якобы имеющие «ужасную репутацию в области прав человека».
В Госдепартаменте также добавили, что американские власти неоднократно пытались призвать ООН к реформированию совета, беспокоясь о неких будущих непоправимых последствиях.
«К сожалению, эти призывы не были услышаны», - посетовали в Госдепе.
Решение о вхождении Российской Федерации в состав Совета ООН по правам человека было принято в рамках пленарного заседания 75-й сессии Генассамблеи Организации.