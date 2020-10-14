БАДов бояться не надо: иммунолог объяснил, как восполнить запас витаминов осенью

Поздней осенью организм человека часто начинает испытывать гиповитаминоз - болезненное состояние, когда внутрь поступает недостаточное количество витаминов по сравнению с их расходованием. Фрукты и овощи российского происхождения в процессе переработки теряют свою насыщенность витаминами, поэтому заменить их можно хорошими аптечными поливитаминными комплексами.

Как рассказал врач аллерголог и иммунолог Владимир Болибок, выбор подобных препаратов в аптеках сейчас очень большой, дефицита в них нет, однако принимать все витамины следует строго в соответствии с рекомендациями производителя. При этом, отечественные препараты зачастую гораздо лучше подходят россиянам, чем зарубежные.

«Витамины из-за рубежа создавались не для нашей страны и не для нашей климатической зоны. Поэтому люди часто страдают от передозировок при их употреблении, нарушая количество их приема. Потом, они точно также аллергенны. И вот этот "вау-эффект", когда человек купил что-то благодаря рекламе или по совету друзей и начал употреблять препараты - он будет краткосрочный. Купите любой хороший поливитаминный комплекс в первый раз - эффект будет тот же», - поясняет медицинский специалист.

Что касается предубеждения в отношении биологических добавок к пище (БАДов), что специалист пояснил, что ничего вредного и опасного в них нет. Данные препараты не имеют права называться лекарствами, поскольку их состав невозможно описать во всех деталях и компонентах.

«БАДами у нас называются добавки по закону, потому что мы не знаем, какие там сотни экстрактов трав содержатся, и мы не можем рассортировать все эти сотни молекул, которые в них содержатся. Поэтому их квалифицируют так не из-за того, что они какие-то плохие», - говорит Владимир Болибок.

Врач отметил, что БАДы обладают еще более широким профилактическим спектром, и те вещества, которые в них содержатся, оказывают хорошее влияние на тонус и сердечно-сосудистую систему. Поэтому в случае с ними каждый должен лично для себя определиться, от каких заболеваний он хочет провести профилактику.

А вот в случае с популярным у последователей ЗОЖ витамином D, специалист не рекомендует увлекаться им и употреблять отдельно в больших количествах, просто отдавая дань моде. Его вполне будет достаточно принимать внутрь в составе любых поливитаминных комплексов.