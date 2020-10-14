Президент наградил московских врачей за усилия в борьбе с COVID-19

Глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун вместе с главным врачом станции скорой помощи имени Пучкова Николаем Плавуновым были награждены орденом Александра Невского за их вклад в деятельность по борьбе с COVID-19.

Награды специалистам были утверждены президентом России Владимиром Путиным. Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации.

В документе была отмечена самоотверженность, которую медики проявили в рамках профессиональной активности.

Ранее глава Роспотребнадзора указала, что в настоящее время наиболее важно в рамках препятствия распространению коронавирусной инфекцией донести до всех граждан необходимость заботиться о своем здоровье.