В Москве за сутки от коронавируса умерли 57 человек

За прошедшие сутки в столице было зарегистрировано 57 летальных исходов среди пациентов, зараженных коронавирусом.

У всех умерших была диагностирована пневмония, а также тестово подтвержден факт заражения COVID-19.

Соответствующую статистику сообщили в городском оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

В Оперштабе также в очередной раз призвали жителей Москвы не пренебрегать опасностью для собственного здоровья и здоровья окружающих людей и обращаться к врачу при любых признаках ОРВИ.

Ранее российский вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал, как долго коронавирусная инфекция будет представлять угрозу для людей и какую роль в борьбе с ней сыграет разработанная в РФ вакцина.