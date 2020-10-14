Как армия США отравляла экосистему острова Гуам: опубликована книга-расследование

Остров Гуам в Тихом океане на деле оказался вовсе не таким раем на Земле, каким опредстает на многих фотографиях. В США и Великобритании в продажу вышла новая книга Poisoning the Pacific («Отравление Тихого океана»), автором которой является британский журналист Джон Митчелл. В основе его исследования - тысячи документов и свидетельства очевидцев, которые показывают, что американская армия в течение многих лет загрязняла экосистему региона токсичными веществами, подвергая опасности не только коренное население, но и собственных солдат.

Один из них - Лерой Фостер, которого уже нет вживых. Он страдал от 33 аутоиммунных заболеваний, из которых самыми тяжелыми были - заболевание сердца и четыре вида рака.

В 1968 году старшего сержанта Фостера отправили на базу американских ВВС Андерсон на Гуаме. И уже на второй день службы военному отдали опасный приказ: чтобы остановить разрастание джунглей вокруг, он должен был распылить по всем окрестностям ядовитую жидкость - смесь дизтоплива и вещества «оранж», состоящего из синтетических дефолиантов и гербицидов.

Приказ солдат Фостер выполнил, однако гибнуть стали не только джунгли, но умирать стал и он сам. У мужчины возникли необратимые проблемы с кожей, развились острая ишемия и - в 33 года – «старческая» болезнь Паркинсона. Дочь Фостера еще подростком заболела раком, а внук родился с 12 пальцами на ногах. Сам военнослужащий скончался больше года назад и до последней минуты винил во всем Пентагон.

«Если спросить Минобороны США, они, конечно, продолжать отрицать. Часто говорят, что мы на Гуаме - острие копья американской военной мощи. Нас также называют непотопляемым американским авианосцем в Тихом океане, а иногда американской свалкой», - говорит профессор Университета Гуама Лиза Нативидад.

История Лероя Фостера - одна из сотен, которые легли в основу книги Джона Митчелла. В ей также содержатся тысячи документов, доступ к которым британский журналист получил легально получил по американским законам.

Власти США развернули кампанию сокрытия, лжи и атак на СМИ. Митчелл испытал это на собственном опыте, когда военные вели за ним слежку, а Госдепартамент пытался препятствовать его работе.

Протестующий Гуам - лишь одно из ядовитых пятен в карте американских военных протекторатов. Упоминаются в книге и Маршалловы острова. Точнее, речь идет о гигантском куполе - массивном бетонном могильнике, где США до сих пор хранят более 70 тысяч кубометров радиоактивных отходов, включая плутоний-239, оставшийся от послевоенных атомных испытаний. Здесь же - облученный грунт из Невады.

За опасный мусор в Тихом океане Вашингтон уже заплатил 600 миллионов долларов пострадавшим и вынужденно признал утечку материалов из радиоактивного хранилища на Гуаме. Но ни раскрытые документы ни большие компенсации как будто ничего не значат - американские власти продолжают повторять, что «не сделали ничего плохого».