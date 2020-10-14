В Москве обрушился потолок фудкорта в торговом центре

На фудкорте торгового центра «Фестиваль» произошло обрушение части потолка. Видео инцидента было опубликовано в Сети.

На кадрах хорошо видно, что на полу лежат осколки и обломки рухнувшей конструкции. С потолка свисают разорвавшиеся гирлянды.

На данный момент о пострадавших в результате инцидента информация не поступала.

По факту произошедшего сотрудники столичной прокуратуры организовали проверку исполнения требований федерального законодательства, уточняет РИА Новости.