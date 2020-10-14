В Москве обрушился потолок фудкорта в торговом центре
На данный момент о пострадавших в результате инцидента информация не поступала.
© Видео: @moskow_vk, Twitter © Фото: @moskow_vk, Twitter
На фудкорте торгового центра «Фестиваль» произошло обрушение части потолка. Видео инцидента было опубликовано в Сети.
На кадрах хорошо видно, что на полу лежат осколки и обломки рухнувшей конструкции. С потолка свисают разорвавшиеся гирлянды.
На данный момент о пострадавших в результате инцидента информация не поступала.
По факту произошедшего сотрудники столичной прокуратуры организовали проверку исполнения требований федерального законодательства, уточняет РИА Новости.