В РФ зарегистрированы еще два препарата для лечения COVID-19

Еще два препарата, с помощью которых можно лечить коронавирусную инфекцию, зарегистрированы в России.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава РФ, один из них - импортный «Ремдесевир», второй - тот же «Ремдесивир», но отечественного производства.

«Регистрационные удостоверения на отечественный и импортный препараты выданы в среду», - отметили в ведомстве.

Напомним, первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», произведенная и зарегистрированная в РФ, успешно проходит испытания, и уже вызвала интерес во многих странах мира.