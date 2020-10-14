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Волонтеры, плазма, дистанционка: как в России справляются с ростом числа зараженных коронавирусом

Светлана Головина
Даниил Левин
22:15 14.10.2020
Всего за время пандемии в стране были инфицированы 1 340 409 человек, из которых 14 231 за последние сутки.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В связи ростом числа зараженных на территории России значительно увеличилось количество добровольцев, которые оказать помощь главной группе риска - пенсионерам.

В Екатеринбурге, чтобы добраться до пожилых граждан, живущих далеко от крупных населенных пунктов, волонтерам приходиться использовать различную технику. Везут самое главное - продукты, лекарства и не менее важное - внимание.

В то же время, огромную помощь оказывают и врачи, героически выполняя свою задачу в красной зоне.

«Трансфузиологическая помощь, экстренная, в основном проводится по каким-то жизненным состояниям - пациенты находятся в тяжелейшем состоянии. Мы проводим все необходимые мероприятия по подбору донорской крови, выполняем индивидуальный подбор в условиях лаборатории», - рассказала врач-трансфузиолог Санкт-Петербургской больницы имени Боткина Елизавета Лазарева.

Столичные врачи тоже активно используют плазму переболевших COVID-19 людей при лечении новых пациентов. На данный момент все больше москвичей становятся добровольцами.

Безболезненная процедура сдачи плазмы занимает около сорока минут, но позволяет за счет одного человека спасти от коронавируса двух или даже трех пациентов.

Сегодня, 14 октября, власти Москвы в целях безопасности приняли решение перевести учащихся с шестого по одиннадцатый класс сразу после окончания каникул на дистанционное обучение. Однако начальная школа и пятиклассники вернутся в привычный режим посещения уроков с понедельника.

Подробнее о том, какие меры принимаются для помощи и безопасности в период роста заболеваемости COVID-19 смотрите в сюжете Даниила Левина.

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