В Подмосковье не планируют снова вводить пропускной режим из-за COVID-19

Губернатор региона отказался от этой идеи, несмотря на возросшее количество носителей инфекции.

Растущее количество новых носителей инфекции коронавируса в Подмосковье скорее всего не приведет к повторному введению электронного пропускного режима. Надежду на это выразил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Нам не нравится эта идея, мы постараемся этого избежать», - заявил Воробьев каналу «Россия 24».

По данным на 14 октября в Московской области с начала эпидемии COVID-19 заболело 78 680 человек, 59 211 выздоровели, 1 434 умерло.