Путин выразил Эрдогану беспокойство из-за участия боевиков в карабахском конфликте

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе беседы, которая состоялась по инициативе турецкого лидера, была затронута тема конфликта в Нагорном Карабахе.

Как сообщает Кремль, глава России выразил обеспокоенность по поводу участия в военных действиях в непризнанной республике боевиков из Ближневосточного региона. Вместе с этим Владимир Путин выразил надежду, что Турция, являясь членом Минской группы, внесет конструктивный вклад в деэскалацию конфликта в Карабахе.

Лидеры России и Турции выступили за активизацию политического процесса по Нагорному Карабаху, который должен проходить, опираясь на наработки Минской группы ОБСЕ.