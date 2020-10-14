ЦПВС: боевики подорвали склад с боеприпасами и хлорсодержащими веществами к северу от Идлиба

Одиннадцатого октября в районе сирийского населенного пункта Маарет-Эль-Ихуан к северу от Идлиба произошел подрыв склада с боеприпасами и хлорсодержащими веществами, которые террористы готовили для провокации. Об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

По данным Центра, в результате взрыва из-за удушья погибли четыре боевика. В их числе граждане стран Европы и Северной Африки.

«Российский Центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах», - говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что боевики незаконных вооруженных формирований в Сирии готовятся к организации провокации в южной части Идлибской зоны деэскалации. Для этого террористы доставили несколько бочек с хлором в район населенного пункта Сфухон. Для организации инсценировки оказания помощи «пострадавшим» в названный населенный пункт на трех автомобилях прибыли представители так называемой гуманитарной организации «Белые каски».