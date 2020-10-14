Путин назначил представителей при рассмотрении законопроекта о Госсовете

Владимир Путин назначил официальных представителей главы государства при рассмотрении законопроекта о Государственном Совете. Соответствующее распоряжение было опубликовано на портале правовой информации.

Согласно документу, председателем комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству назначен Андрей Клишас, председателем комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству - Павел Крашенинников.

«Назначить директора Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России Талию Хабриеву официальными представителями президента РФ при рассмотрении палатами Федерального собрания проектов федерального закона "О Государственном Совете РФ", - уточняется в распоряжении.

Отмечается, что Клишас, Крашенинников и Хабриева будут представлять президента при рассмотрении в Госдуме изменений в ряд законодательных актов в части недопущения применения правил международных договоров России в истолковании, противоречащим конституции.

Законопроект о статусе, структуре и полномочиях Государственного Совета был внесен Владимиром Путиным на рассмотрение в Госдуму 14 октября.