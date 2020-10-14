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Макрон ввел во Франции комендантский час из-за второй волны COVID-19

Вадим Синицын
21:49 14.10.2020
Мера введена в большинстве крупных городов Франции, в том числе в Париже, Лилле, Лионе, Марселе и Тулузе.
Макрон ввел во Франции комендантский час из-за второй волны COVID-19
© Фото: pixabay.com

Президент Франции Эммануэль Макрон ввел в стране комендантский час. Это произошло на фоне второй волны коронавируса.

Мера введена в большинстве крупных городов Франции, в том числе в Париже, Лилле, Лионе, Марселе и Тулузе. Комендантский час будет действовать с 21:00 по 06:00 по местному времени.

«Да, то, что мы называем комендантским часом, является адекватной мерой», - заявил Макрон в эфире французского телевидения, передает РИА Новости.

Ситуация с COVID-19 во Франции стала ухудшаться с августа, как и в других странах Европы. Десятого октября во Франции был установлен новый рекорд по количеству случаев заболевания вирусом — за один день их было зафиксировано более 26 тысяч.

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