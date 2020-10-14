В Госдуме хотят повысить возраст для владения оружием после трагедии под Нижним Новгородом

Возрастную планку, учитывающуюся для выдачи разрешения на владения оружием на территории России, следует повысить до 21 года. Такое мнение высказал депутат Государственной Думы Анатолий Выборный.

Соответствующий законопроект планируется вынести на обсуждения в парламенте после беседы с экспертами Торгово-промышленной и Общественной палаты. Об этом пишут «Известия».

Выборный также указал, что система мониторинга использования оружия должна быть в настоящее время усилена в связи с появлением возможности получить лицензию дистанционно.

По словам депутата, лица, неоднократно допускавшие административные нарушения, а именно нарушения общественного порядка, в течение года, а также граждане, оказавшиеся на учете из-за наркотической или алкогольной зависимости, должны терять право на оружие автоматически.

Соответствующая инициатива стала реакцией на произошедшие накануне события в Нижнем Новгороде, где 18-летний местный житель открыл стрельбу по людям. В результате трагедии погибли три человека и еще трое пострадали. В ходе расследования было установлено, что молодой человек владел огнестрельным оружием законно.