Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Госдуме хотят повысить возраст для владения оружием после трагедии под Нижним Новгородом

Анна Берестовая
02:13 14.10.2020
Также предлагается усовершенствовать систему контроля за лицами, имеющими лицензию на оружие.
В Госдуме хотят повысить возраст для владения оружием после трагедии под Нижним Новгородом
© Фото: pixabay.com

Возрастную планку, учитывающуюся для выдачи разрешения на владения оружием на территории России, следует повысить до 21 года. Такое мнение высказал депутат Государственной Думы Анатолий Выборный.

Соответствующий законопроект планируется вынести на обсуждения в парламенте после беседы с экспертами Торгово-промышленной и Общественной палаты. Об этом пишут «Известия».

Выборный также указал, что система мониторинга использования оружия должна быть в настоящее время усилена в связи с появлением возможности получить лицензию дистанционно.

По словам депутата, лица, неоднократно допускавшие административные нарушения, а именно нарушения общественного порядка, в течение года, а также граждане, оказавшиеся на учете из-за наркотической или алкогольной зависимости, должны терять право на оружие автоматически. 

Соответствующая инициатива стала реакцией на произошедшие накануне события в Нижнем Новгороде, где 18-летний местный житель открыл стрельбу по людям. В результате трагедии погибли три человека и еще трое пострадали. В ходе расследования было установлено, что молодой человек владел огнестрельным оружием законно.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
22:00 Армия
ЦПВС: боевики доставили в сирийский Сфухон бочки с хлором с целью устроить провокацию
19:38 В стране и мире
Видео
Лавров допустил возможность прекращения диалога с Евросоюзом
21:12 Спорт
Видео
Российские юниоры разгромили Латвию и примут участие в ЧЕ по футболу
20:49 В стране и мире
Путин провел разговор с наследным принцем Саудовской Аравии
20:00 Эксклюзив
Видео
Водитель обстрелянного под Нижним Новгородом автобуса рассказал о случившемся
Популярное
Популярное
Видео
«Карабин схватил и пошел искать»: житель поселка в Нижегородской области рассказал о поисках преступника
Назван способ эффективного уничтожения коронавируса
Видео
Стальная выдержка: невозмутимый российский журналист на фоне летящих ракет поразил зрителей Китая
Стало известно о неожиданной находке в квартире певицы Легкоступовой
Житель Вологодской области пришел в полицию с крокодилом и попросился в Сочи
Видео
Дворняга в чужой шкуре: как заводчики собак обманывают покупателей
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.