Не детское питание: кто виноват в массовом отравлении воспитанников детсадов Махачкалы

В Махачкале возбуждено уголовное дело и начато расследование в отношении поставщика пищевой продукции в детские сады, после того, как в дошкольных учреждениях были зафиксированы 75 случаев острой кишечной инфекции у детей. Сейчас в столице Дагестана работают следователи СК РФ, беря на анализ смывы с поверхностей кухонного инвентаря в детских садах, чтобы выяснить, откуда появилась инфекция, которая проникла в организм детей.

Сейчас воспитанники дошкольных учреждений госпитализированы в больницы Махачкалы. У большинства при поступлении были высокая температура и рвота.

К людям, что подвергли здоровье детей такому риску, вопросов немало. Все продукты в образовательные учреждения города поставляет одна организация - муниципальное учреждение «Махачкала Продукт». Там тоже уже работают следователи.

Характерно, что вопросы к данной организации возникли уже не у первый раз. В прошлом году в помещениях «Махачкала-продукт» пришлось проводить обыски, после того, как выяснилось, что под видом сливочного масла эта организация поставляла в школы и детские сады более дешевое и вредное для здоровья - пальмовое. Разницу мошенники оставляли себе. Итог - обнаруженные хищения из бюджета на сумму более 70 миллионов рублей. Тогда бывшего руководителя этой компании задержали, но само учреждение не закрыли. В ее офис нам попасть не удалось - там сейчас следователи, но мы связались с ее директором.

«Мы за свои продукты уверены на 97-98%. Единственный такой вот процент может быть, если только поставщик или производитель недобросовестный. Если он что-то в каких-то количествах попытался там пропустить», - говорит директор МКУ «Махачкала продукт» Магомед Османов.

В больницах Махачкалы сейчас находятся 42 ребенка - это только те дети, кто лежит в больницах. Реальное число заболевших, конечно, больше, но многие просто лечатся дома. Все детские сады Махачкалы сейчас временно закрыты в целях безопасности воспитанников.