Скрытые камеры и ожидание: фотограф рассказал, как запечатлел обнимающего пихту тигра

Новосибирский фотограф Сергей Горшков завоевал гран-при международного конкурса Wildlife Photographer of the Year, который проводит британский Музей естественной истории.

«Это впервые за 56 лет, когда русский снимок победил на гран-при. Рад, что мы одержали победу и смогли показать миру насколько красив и уязвим наш тигр», - сказал Горшков в комментарии «Звезде».

Уникальное фото Амурского тигра, обнимающего дерево, было сделано им в Приморье в национальном парке «Земля леопарда».

«Задумка снимать амурского тигра появилась у меня очень много лет назад, но начать ее осуществлять я смог только в прошлом году с использованием современных технологий - скрытых камер», - рассказал автор работы.

Горшков пояснил, что установил камеры в специальные боксы на территории Нацпарка, которые каждые три месяца приезжал проверять.

«Когда я нашел это старое дерево, эту старую пихту, понял, что здесь можно установить камеру. В результате, в один из дней тигрица подошла к маркировочному дереву, оставила свои поскребы и пересекла линию датчика, поле чего сработала камера», - отметил фотограф.

Уточняется, что снимок Горшкова оказался лучшим из 49 тысяч конкурсных работ.