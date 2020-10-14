Госдума рассмотрит законопроект о Госсовете в приоритетном порядке

Государственная дума рассмотрит президентские законопроекты о Госсовете в приоритетном порядке. Об этом заявил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

«Государственная Дума в приоритетном порядке рассмотрит внесенный президентом проект закона о Государственном Совете, а также другие инициативы, которые направлены на дальнейшее укрепление нашего суверенитета. Они будут вынесены уже на ближайшее заседание Совета Госдумы», - цитирует Володина пресс-служба Государственной думы.

Ранее Владимир Путин внес на рассмотрение в Государственную Думу России законопроект о статусе и полномочиях Государственного Совета. Уточняется, что Госсовет будет состоять из президиума, состав которого будет определяться главой государства, и комиссий. Кроме того, внутри структуры могут создаваться рабочие группы.

Помимо этого, Госсовет получит право инициировать принятие новых законов или вносить изменения в действующие. Также проект подразумевает запрет на иностранное гражданство для членов будущего Государственного совета. На данный момент структура является совещательным органом, входят спикеры Совета Федерации и Государственной думы, полномочный представитель президента в федеральных округах, губернаторы и главы парламентских фракций.