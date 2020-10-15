На выходных в Москву придут ночные заморозки

В предстоящие выходные в московском регионе прогнозируются слабые ночные заморозки, об этом сообщили в среду, 14 октября, в центре погоды «Фобос».

Уже в пятницу ожидается похолодание. По словам синоптиков, в регион с севера подуют холодные воздушные массы.

«В ночное время ожидается плюс 5-7 градусов, по области плюс 3-8 градусов, днем плюс 7-9 градусов, в Подмосковье плюс 5-10», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Днем температура опустится на несколько градусов ниже нормы.

«И не исключен первый снег. Правда, на установление снежного покрова пока рассчитывать не стоит», — рассказали эксперты.

Ранее в этот же день научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что дневная температура в среду в Москве достигла аномально высокого значения — плюс 17,4 градуса, но не побила рекорд 1889 года. Тогда была зафиксирована температура +18 градусов.