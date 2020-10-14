Россия и Турция договорились о взаимной работе по производству вакцин от коронавируса

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора, который состоялся по инициативе турецкой стороны, обсудили взаимодействие по борьбе с коронавирусом.

Как сообщает пресс-служба Кремля, вопросы касались в том числе кооперации в области разработки и производства вакцин от COVID-19.

«Отфиксирована обоюдная заинтересованность во взаимодействии по борьбе с коронавирусной инфекцией, включая кооперацию в области разработки и производства вакцин. Будут даны соответствующие указания профильным ведомствам», - говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры двух стран договорились поддерживать дальнейшие регулярные контакты РФ и Турции по дипломатическим и военным каналам.

Ранее сообщалось, что в ходе беседы глав двух государств была также затронута тема вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.