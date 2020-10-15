Врач оценил вероятность развития инфаркта на фоне COVID-19

Пациенты, которые находятся в тяжелой форме заболевания коронавирусной инфекцией, могут получить новые осложнения, об этом рассказал израильский иммунолог, заведующий отделением в иерусалимской больнице Хадасса ар-ацофим, профессор Яков Беркун.

Тромбоз вен, артерий и коронарных сосудов могут привести к инсульту, инфаркту или гангрене конечностей у пациентов, страдающих COVID-19.

«В принципе, это известное явление с этим вирусом. У части больных вирус вызывает сильный воспалительный всплеск. При этом всплеске повышается риск тромбозов. Во-первых, само по себе воспаление - фактор риска для тромбоза, происходит активация тромбоцитов - это клетки, которые отвечают за свертываемость крови, кроме того, есть поражение самих сосудов, и с учетом, что тяжелые больные лежат и не двигаются, это способствует рискам образования тромбов» , - рассказал профессор Беркун РИА Новости.

На прошлой неделе СМИ Сингапура сообщили о том, что у 39-летнего пациента с коронавирусом развилась гангрена пальцев ноги. По словам профессора, исследования на эту тему, проводились в разных странах с весны 2020 года.

«Такое явление, когда тромбирование происходит в больших сосудах, как у пациента из Сингапура, встречается реже. И оно вряд ли тяжелее, чем инсульт или инфаркт миокарда», - добавил врач.

По словам Якова Беркуна, зная об этом явлении, врачи в Израиле профилактически назначают тяжелобольным пациентам с коронавирусом специальные препараты для предотвращения образования тромбов.