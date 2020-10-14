Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Нагорном Карабахе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину. Об этом сообщили в Кремле.

По итогам переговоров оба президента выступили за активизацию политического процесса по проблеме Нагорного Карабаха. В частности, речь идет о наработках Минской группы ОБСЕ.

Кроме того, Владимир Путин выразил турецкому коллеге серьезную озабоченность из-за участия боевиков в военных действиях. Речь идет о людях, которые приезжают в Нагорный Карабах из ближневосточного региона.

Российский президент выразил надежду на то, что Турция, как член Минской группы ОБСЕ, внесет заметный вклад в деэскалацию конфликта.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с главами оборонных ведомств Армении Давидом Тонояном и Азербайджана Закиром Гасановым. Он призвал своих коллег к выполнению в полном объеме обязательств в соответствии с соглашениями, достигнутыми в Москве 10 октября.