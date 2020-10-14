Полиция возбудила дело после смертельного ДТП под Тулой

В Тульской области полиция возбудила уголовное дело после ДТП, в результате которого погибло три человека и шесть получили ранения сообщила журналистам в среду пресс-служба УМВД по региону.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Daewoo Nexia выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с маршрутным микроавтобусом «Газель», который осуществлял перевозку пассажиров по маршруту Новольвовск - Кимовск.

«По факту ДТП следственной частью УМВД возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»)», - говорится в сообщении пресс-службы УМВД по региону.

В результате аварии на месте погибли водитель такси Daewoo Nexia и две женщины. В микроавтобусе получили травмы водитель и пять пассажиров, все госпитализированы.