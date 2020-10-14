Президент России внес в Госдуму законопроект о Госсовете

Владимир Путин внес на рассмотрение в Государственную Думу России законопроект о статусе и полномочиях Государственного Совета.

«Проект федерального закона "О Государственном Совете Российской Федерации" внесен президентом в Государственную думу 14 октября», - говорится на сайте Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству.

Уточняется, что Госсовет будет состоять из президиума, состав которого будет определяться главой государства, и комиссий. Помимо этого, внутри структуры могут создаваться рабочие группы. Также он вправе инициировать принятие новых законов или внесение изменений в действующие.

В то же время, законопроект подразумевает запрет для членов структуры на иностранное гражданство, вид на жительство и счета в зарубежных банках.

На данный момент Госсовет является совещательным органом, в состав которого входят спикеры Совета Федерации и Государственной думы, полномочный представитель президента в федеральных округах, губернаторы и главы парламентских фракций.